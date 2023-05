Günter Weber wird Ehrenkommandat der Freiwilligen Feuerwehr Jois .

Am 20. und 21. Mai feierte die Freiwillige Feuerwehr Jois ihr jährliches Feuerwehrfest. Die Feierlichkeiten starteten am Samstagabend um 19.00 Uhr mit einem Dämmerschoppen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde zu der Musik der Band „Bärenstark“ getanzt und gefeiert.