Anton Kandesldorfer zum Neusiedler Bezirkskommandanten gewählt

Ronald Szankovich, seit 1. Jänner 2013 Bezirksfeuerwehrkommandant, trat aufgrund einer gesetzlichen Altersbeschränkung von 65 Jahren nicht mehr zur Wahl an. Ihm folgt nun sein langjähriger Stellvertreter Anton Kandelsdorfer als Kommandant für den Bezirk Neusiedl am See nach. Unterstützung bekommt der Neusiedler künftig von seinen Stellvertretern Bernd Kremsz (FF Gattendorf) und Günther Köstner (FF Neusiedl am See).

Weiters gewählt wurden die Kommandanten für die einzelnen Abschnitte:

Günther Köstner (FF Neusiedl am See), Abschnitt 1

Lorenz Pollreiss (FF Frauenkirchen), Abschnitt 2

Peter Kettner (FF Illmitz), Abschnitt 3

Michael Amri, (FF Zurndorf), Abschnitt 4

Thomas Frey (FF Kittsee), Abschnitt 5

