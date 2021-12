Neusiedler Hallenbad erfordert weiterhin Geduld

Das Hallenbad der Stadtgemeinde ist bald seit zwei Jahren geschlossen. Eine Lösung für einen Weiterbetrieb in dem maroden Gebäude aus den späten 1970er Jahren ist weiterhin nicht am Tisch. Auf ein Finanzierungskonzept wartet man in der Region bis dato vergeblich. Auch in der vergangenen Gemeinderatssitzung konnte nichts Neues berichtet werden. Dabei hieß es noch im Oktober aus dem Büro des Sportlandesrates Heinrich Dorner (SPÖ), eine Lösung werde noch in diesem Jahr präsentiert. Ein „Weihnachtsgeschenk“ zum Jahresende wird es allerdings nicht geben.

Auf Nachfrage der BVZ, wie weit das Finanzierungs- beziehungsweise Sanierungskonzept gediehen sei, hielt man sich bedeckt: „Es waren vor Weihnachten noch ein paar Fragen zu klären, deshalb konnte noch kein Gesamtpaket geschnürt und präsentiert werden. Wir werden aber zeitnah in den ersten Wochen des neuen Jahres eine Lösung vorlegen, die für den Hallenbad-Standort Neusiedl mehr als zufriedenstellend sein wird“, ließ ein Sprecher des Landesrates wissen. Das Konzept für das Hallenbad werde auf breiter Basis erarbeitet.

Involviert ist dabei jedenfalls auch der Gemeindebund. Das bestätigt Bezirksobmann Wilhelm Schwartz, Bürgermeister in Weiden. Die Gemeinden des Bezirks sollen in die Finanzierung eingebunden werden. Wie hoch die Summe für die einzelnen Gemeinden ausfallen soll, wird noch ausverhandelt. Fix ist aber, dass für den Finanzierungsschlüssel die Anzahl der Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren im Ort sowie die Entfernung der Gemeinde vom Hallenbad eine Rolle spielen werden. Außerdem sollen Kinder der 3. Klasse Volksschule keinen Eintritt für den Schulschwimmkurs bezahlen müssen. In dieser Schulstufe ist das Schwimmen im Lehrplan verankert.