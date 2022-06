4000 Euro durch Spenden gesammelt

Werbung

Noch großartiger der Betrag, der durch freiwillige Spenden zusammengekommen ist. Unglaubliche 4000 Euro konnten am Pfingstmontag übergeben werden.

Jeweils einen Scheck über € 2000,- übernahm Frau Dr. Claudia Herka für das Tierheim in Parndorf, ebenfalls € 2000,- in Form eines Schecks übernahm der Behindertenverein Neusiedl am See. Man kann nur hoffen, dass solche Veranstaltungen, wie die von Andreas Brinkmann Schule machen, helfen kann man nämlich immer, egal auf welche Art und Weise.

Beitrag von Leserreporter Rudi.

