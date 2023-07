Kittsee: Täter wollten Bankomat mit Gas sprengen

Am Freitagmorgen, gegen 1:40 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in Kittsee bei einem Einkaufszentrum den dortigen Bankomaten zu sprengen. Dazu leiteten die Unbekannten Gas in den Bankomaten. Zwei Polizisten einer Zivilstreife fiel auf, wie zwei verdächtige Personen am Bankomaten hantierten. Die Sprengung konnten die Beamten verhinden, die Täter ergriffen sofort per PKW mit stark erhöhter Geschwindigkeit die Flucht. Trotz sofortiger Verfolgung des Fahrzeuges, gelang den Tätern die Flucht in die Slowakei.

Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen, die Fahndung läuft auf Hochtouren.