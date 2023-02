Flüchtlinge Sechs Jahre Haft für Schlepper nach Unfall mit drei Toten bei Kittsee

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kastenwagen überschlug sich auf Flucht vor Polizei in Kittsee Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

E in 30-jähriger Schlepper, der im August auf der A6 beim Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl) einen schweren Unfall mit drei toten und 17 verletzten Flüchtlingen verursacht haben soll, ist am Dienstag in Eisenstadt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.