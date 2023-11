Nickelsdorf: Hoch hinaus mit Willi Willisch

Der mittlerweile 69-jährige Wiener Willi Willisch lebt seit bereits zehn Jahren in Nickelsdorf. In seiner beruflichen Karriere war er Maskenbildner, in frühen Jahren auch ein begeisterter Segler, der gar über Jahre hinweg eine Weltumsegelung plante. Durch widrige Umstände fiel diese allerdings ins Wasser und ein neues Ziel, eine neue Leidenschaft musste her. Als er dann per Zufall einen Drachenflieger an der Hohen Wand vorüberziehen sah, wusste er: „das isses!“

Prompt machte er die Ausbildung zum Fluglehrer zum Drachenfliegen und Paragleiten und eröffnete auch eine eigene Flugschule in Stubenberg am See. Diese führte er über Jahre hinweg neben seinem Brotberuf, der Maskenbildnerei.

Foto: Klaus Zwinger

Als er vor nunmehr acht Jahren in Pension ging, fand er auch auch wieder mehr Zeit für sich und seine Passion im Zuge derer er bereits weite Teile der Welt bereiste. Gleichzeitig begann er auch, Kindergeschichten zu schreiben und zu illustrieren.

Buchveröffentlichungen bei Margarete Tischler

Sein erstes Buch wurde vom Golser Verlag Margarete Tischler in Gols veröffentlicht und trägt den Namen „Otis verschwundene Sonnenkiste“. Nun präsentiert er im Rahmen eines Vortrags über das Drachenfliegen und Paragleiten in Nickelsdorf sein zweites Kinderbuch, „Alfredo der fliegende Fliegenpilz“, das von Alfredo, einem kleinen Fliegenpilz handelt, der mithilfe seines Freundes Willi-Wolli den scheinbaren Nachteil seiner geringen Körpergröße in etwas fantastisches ummünzen kann.

Foto: zVg / Willi Willisch

Sein Vortrag „Abenteuer Drachenfliegen und Paragleiten“, in dem er mithilfe von Bildern und Videos eindringlich von seiner Passion erzählt, findet am 11. November um 19 Uhr im Nickelsdorfer Ziegelmuseum in der Scheunengasse 1 statt. Aufgrund begrenzter Sitzplatzanzahl wird um Reservierung unter der Telefonnummer 0699 / 10 28 79 96 gebeten.