200 Personen auf Müllsammel-Tour in Neusiedl am See

Nach getaner Arbeit lud die Stadtgemeinde alle in den städtischen Bauhof zum Mittagessen ein. „Vielen Dank an unsere vielen Helferinnen und Helfer bei der Flurreinigung 2023! Danke auch an unsere Neusiedler Traktorfahrer, an alle Sponsoren und an unsere vielen Neusiedler Vereine, die alle mitgeholfen haben, unsere Stadt sauber zu machen“, so Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, die Dankesworte auch an die Obfrau des Umweltausschusses Gemeinderätin Gerda Kappel für die gesamte Organisation richtete. Böhm freue sich, dass sich so viele Neusiedlerinnen und Neusiedler mit Engagement an der Flurreinigung beteiligt haben. „Gemeinsam haben wir für eine saubere Landschaft und ein aufgeräumtes Stadtgebiet gesorgt.“

