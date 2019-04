Mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken ausgestattet halfen zahlreiche Neusiedler bei der alljährlichen Flurreinigung in der Stadtgemeinde mit.

Frühjahrsputz in Neusiedl .

Tolle Vorarbeit leisteten in den Tagen zuvor bereits die Schüler vieler Neusiedler Schulen.

Die BVZ unterstützte die Aktion mit Getränken und Müsliriegeln. Im Anschluss an das Saubermachen lud die Stadtgemeinde zu einer Jause in den Bauhof. Gemeinderätin Maria Nakovits brachte den freiwilligen Helfern als Zeichen ihrer Wertschätzung darüber hinaus zur Stärkung hundert Wurstsemmeln.