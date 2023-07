Schweißtreibendes Marktfest in Weiden am See .

Bei Temperaturen weit über der 30 Grad-Marke wurde am Samstag das Marktfest in Weiden am See gefeiert. Schon in der Früh startete der Krämermarkt, bevor zu Mittag mit kulinarischen Schmankerln und den Weidener Dorfmusikanten das Fest so richtig begann. Am Abend rockte die Band Dreiaklaung das Weidener Traditionsfest.