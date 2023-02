Faschingsumzug in Wallern

Am Sonntag konnte endlich wieder ein Faschingsumzug stattfinden. Bei kühlen Temperaturen zogen die Wägen mit einer Vielzahl an faschingsbegeisterter Narren zogen durch die Hauptstraße Wallerns. Die Themen waren vielseitig: Es gab einen Chiquita-Bananenwagen, einen Aprés-Ski Wagen, Metzger mit Schlachtgut, einen "Wallern goes Springfield"-Wagen inklusive Atomkraftwerk und gelben Insassen, aber auch beispielsweise Hexen und Zauberschüler aus Hogwarts. Die bunte Mischung feierte im Anschluss noch im Café Mocca sowie in der Pizzeria Botega munter weiter.

