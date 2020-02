Die Sonne schien den Windener Faschingsnarren .

Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein fand in Winden am See der traditionelle Faschingsumzug statt. Der Umzug begann im Kellerviertel und führte durch den Ort. Zahlreiche Zuseher bewunderten die aufwendig gestalteten Kostüme der Faschingsgruppen.