Martiniloben in Neusiedl: In alter Manier von Keller zu Keller .

Einer alten Tradition folgten am vergangenen Wochenende über tausend Weinliebhaber beim Martiniloben in Neusiedl am See. Das Verkosten der neuen und auch schon älteren Weine lockte Einheimische und Gäste gleichermaßen in die Weinbaubetriebe der Neusiedler Winzerinnen und Winzer. So mancher Keller war, wie es landläufig heißt, „gsteckt voi“.