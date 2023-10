Tadten: Nach dem Kirtag ist vor dem Kirtag .

Am Wochenende stand in Tadten der von der Gemeinde veranstaltete Kirtag am Programm. Nicht zuletzt das sommerliche Wetter trug zu einem tollen Fest mit guter Stimmung bei. Am Samstag (7. Oktober) darf übrigens weiter gefeiert werden, denn dann veranstaltet der UFC Tadten am Sportplatz in der „3. Halbzeit“ den Nachkirtag mit Musikunterhaltung von „Father and Son”. Ab 18 Uhr.