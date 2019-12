Bei den groß angelegten Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Franziskanerkloster im Jahr 2017 wurden 25 Skelette freigelegt (die BVZ berichtete). Die Ausgrabungen und auch die Bauarbeiten wurden vom Landesarchäologen Franz Sauer begleitet.

Freigelegt, dokumentiert und untersucht

„Zuerst wurden die Skelettknochen von Archäologen freigelegt, dann wurde alles bis ins kleinste Detail dokumentiert und schließlich wurden diese ins Wiener Arsenal für weitere und genauere Untersuchungen durch Anthropologen transportiert. Kurz vor Allerheiligen kamen sie wieder zurück, um hier bestattet zu werden“, erzählt Pater Thomas Lackner.

Bettina Deutsch Pater Thomas Lackner war es wichtig, dass die 25 Skelette eine pietätvolle Bestattung erhalten. Foto: Deutsch

Die Erkenntnisse der Archäologen betreffen das Alter der Skelette, das Geschlecht und das Alter der Menschen bei ihrem Tod: „Die Skelette sind 500 Jahre alt. Der älteste Mensch war bei seinem Tod 55 Jahre und das jüngste war ein Babyskelett. Es waren sehr viele Kinder dabei, das ist ein weiterer Beweis, dass früher die Kindersterblichkeit sehr hoch war“, fasst Lackner die Ergebnisse der Untersuchungen zusammen.

Die Skelette wurden nun in der Krypta der Basilika bestattet (siehe Foto). In naher Zukunft wird das Grab verschlossen, „damit die 25 Menschen endlich ihre letzte Ruhe finden. Mir war und ist besonders wichtig, dass sie eine pietätvolle Bestattung erhalten“, betont Lackner.

Gefunden wurden die Skelettknochen vor zwei Jahren im Brunnenhof. „Wir haben damit gerechnet, dass archäologisch interessante Funde gemacht werden könnten. Wir dachten allerdings eher an altes Gemäuer“, so Lackner. Dass Skelette gefunden wurden, weise auf den Friedhof hin, der sich angeblich noch vor dem Bau des Klosters an Ort und Stelle befunden habe.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten stießen sie auch auf altes Gemäuer aus dem 16. Jahrhundert und den wahrscheinlich ersten Kanal des Klosters. Dieser Kanal könnte laut Pater Thomas auch der Grund für die Feuchtigkeit in den alten Klostermauern sein: „Schritt für Schritt entdecken wir die Gründe für das schlechte Raumklima im Gebäude.“

Was bis dato nicht entdeckt worden ist, ist ein unterirdischer Gang zum Alten Brauhaus, der immer wieder im Volksmund beschrieben wird. Dafür gebe es aber bis jetzt keine Anzeichen. „In Frauenkirchen wird immer wieder behauptet, dass es einen Geheimgang gebe, wir sind immer wieder auf der Suche, aber wir sind noch nicht fündig geworden.“