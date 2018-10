Nachfüllen statt wegwerfen – in zwölf Filialen in ganz Österreich testet „dm drogerie markt“ Abfüllstationen für Bio-Waschmittel und Bio-Geschirrspülmittel der Marke „Planet Pure“, so auch in den Niederlassungen in Frauenkirchen und Kittsee.

Die Behälter dafür werden einmalig gekauft und können nahezu unbegrenzt wiederverwendet werden. Pro Nachfüllung sparen Kunden nicht nur Kosten, sondern auch bis zu 60 Prozent an Plastikmüll. „Weniger Plastik, der Umwelt zuliebe.“

Zu 100 Prozent biologisch abbaubar

Unter diesem Motto startete der Drogeriemarkt den Testbetrieb vor rund zwei Wochen. Kunden können ein passendes Leergebinde mit der Füllmenge von einem Liter für Geschirrspülmittel und 1,5 Liter für Waschmittel (entspricht 37 Waschladungen) kaufen und dieses beim Nachfüllen wiederverwenden. Je zwei biozertifizierte Waschmittel und Geschirrspülmittel stehen bei den neuen Abfüllstationen zur Auswahl. Die Produkte basieren auf reiner Pflanzenkraft und sind zu 100 Prozent biologisch abbaubar. So tragen die neuen Abfüllstationen gleich in vielerlei Hinsicht zum Umweltschutz bei.

Die Abfüllstationen erregen seit Beginn ihrer Instandsetzung Aufmerksamkeit: „Eine Stunde nach der Installierung benutzte bereits der erste Kunde die innovative und vor allem umweltfreundliche Station. Ich bin von der regen Nachfrage positiv überrascht. Man sieht, dass die Menschen beginnen umzudenken. Ich persönlich finde die Aktion klasse. Die neuen Abfüllstationen sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung“, so die Filialleiterin von Kittsee Doris Maurovits.

„Die ersten Reaktionen unserer Kunden sind sehr positiv. Die Testphase der Abfüllstationen wird rund ein Jahr dauern, um den Betrieb in allen Aspekten zu evaluieren. Bei entsprechend positiven Ergebnissen können wir uns eine Ausweitung auf rund 100 Filialen vorstellen. Welche Filialen dies konkret sein würden, darüber können wir zum derzeitigen Stand noch keine Angaben machen“, so „dm“- Geschäftsführerin Petra Gruber.

Anteil an nachhaltigen Produkten stetig ausgebaut

Nachhaltiges Einkaufen ist bei „dm drogerie markt“ in vielerlei Hinsicht möglich: So wird der Anteil an nachhaltigen Produkten in allen Warenbereichen stetig ausgebaut. Gemeinsam mit namhaften Institutionen und NGOs entwickelte dm „grüne Etiketten“, die wie ein Wegweiser am Regal die Kunden zu jenen Artikeln mit ökologischem Mehrwert führen.