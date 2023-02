Klimawandel: Umdenken als Erfolgsrezept im Weinbau

In Zeiten heißer Sommer und trockener Winter wird es für den geneigten Weinbauern Zeit, sich ein Konzept für die Zukunft zu überlegen. Josef Umathum benutzt vielseitige Strategien, um in dem stetig harscher werdenden Klima bestehen zu können.

Schon früh ein Blick über den Tellerrand

Bereits im Jahr 2005 setzte er die Sorte „Hárslevelü“, oder auch „Lindenblättriger“ genannt, aus, nachdem er sich aus Ungarn, wo die Sorte noch angebaut wird, einige Rebstöcke besorgt hat. Laut Umathum kam man vor über hundert Jahren davon ab, diese Sorte bei uns anzubauen, da die Reifezeit damals im noch kälteren Klima zu lange war und die Weintrauben bis zur Lese zu wenig Zucker und zu viel Säure hatten. Heutzutage hingegen kann die Sorte Ende September gelesen werden, liefert einen leichten, reschen Weißwein und kann mit dem richtigen Ausbau sogar bis zu zehn Jahre gelagert werden. Gleichzeitig pocht Umathum aber auch darauf, als Landwirt seinen Boden fit zu halten. „Deshalb arbeiten wir mit Rindern, wo Kompost gemacht und der Boden damit belebt, nicht gedüngt, wird“, so der Weinbauer. Das führe dazu, dass die Bodenbakterien mehr werden und die Wurzeln keine großen dicken, sondern eher feine Wurzeln bilden, die dafür tiefer ins Erdreich gehen. Ein weiterer Effekt ist auch, dass der Boden nach größeren Niederschlägen mehr Wasser speichern kann, wodurch sich die Pflanzen natürlich besser an die Veränderungen durch das Klima anpassen könnten.

Der Boden ist das größte Kapital jedes Landwirts“

„Der Boden ist der Schlüssel und jedem Landwirt sollte klar sein, dass das sein größtes Kapital ist“, so Umathum. Darüber hinaus sei auch Biodiversität ein wichtiger Ansatzpunkt. „Durch die vielen Monokulturen gibt es kaum mehr Insekten bei uns, in den letzten Jahren sind sie etwa um 70 Prozent zurückgegangen“. Seine Lösung dafür sind Zwischenbegrünungen zwischen den Rebzeilen, die mit einer möglichst großen Zahl an verschiedenen Pflanzen mit langen Blühphasen Insekten anziehen und ihnen Unterschlupf bieten.

Zum Thema Rebsorten aus anderen Ländern findet er vorallem pilzwiderstandsfähige Sorten interessant. Zwar sei große Luftfeuchtigkeit bei uns kein Problem, aber geringe Niederschläge können der Pilzentwicklung förderlich sein.

„Wenn nur geringe Niederschläge da sind und es direkt im Anschluss hohe Temperaturen gibt, kommen sofort die Mehltaupilze“, so Umathum. Selbstverständlich stellen auch auch die Hitze und die Trockenheit Probleme dar, die mit dem Klima angepassteren Sorten leichter zu bewältigen wären. Die wünschenswerte Resistenz gegen Pilze ginge idealerweise auch mit weniger Pflanzenschutz einher, was auch wiederum positiv für die Umwelt wäre. Und auch der Mensch ist in dieser Hinsicht sensibler geworden.

„Wir wollen den Leuten ja auch ein gesundes Produkt präsentieren und nicht Gift spritzen“.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.