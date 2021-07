Es ist ein großer Tag für viele im Bezirk Neusiedl am See: Die neue, lang ersehnte Kinderarztpraxis in Frauenkirchen öffnet heute, 1. Juli, ihre Pforten. Schon vor der offiziellen Eröffnung ist die Nachfrage nach Terminen so groß, dass die Telefone in der Ordination nicht stillstehen.

Die Medizinerin, die hinter all dem steckt, heißt Monika Hartman. Ab sofort bereichert die 52-Jährige aus Wien als zweite Kinderfachärztin die medizinische Versorgung des Bezirkes. Die neue Kinderarztpraxis, in der fünf Ordinationsräume zur Verfügung stehen, befindet sich im Gesundheitszentrum, Am Mühlteich 8.

Die Euphorie ist allerseits groß, denn bereits im Jahr 2018 kämpfte man mit einer parteiübergreifenden Petition für diese zusätzliche Planstelle (weitere Informationen in der Box rechts).

„Nach zahlreichen Gesprächen und intensiven Bemühungen ist es gelungen, die mehrfach erfolglos ausgeschriebene Kassenstelle zu besetzen“, heißt es vonseiten des Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil und der Landesrätin Daniela Winkler (beide SPÖ). „Kinder haben besondere Bedürfnisse und brauchen eine spezielle Behandlung und Betreuung. Die neue Kinderarztpraxis bedeutet, dass der Bezirk Neusiedl im medizinischen Bereich noch besser aufgestellt ist.“