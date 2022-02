Sautanz zum Faschingsausklang

Nati's Boxenstop in Frauenkirchen veranstaltete diesen Samstag einen traditionellen Sautanz! In Zusammenarbeit mit der Firma Mawe bot man Spezialitäten vom Schwein wie traditionelle Saure Leber Apetloner Art, Würstel, Kesselfleisch und Blunzen an. Natürlich war die BVZ mit von der Partie!

Lesezeit: 2 Min DG Daniel Gottfried