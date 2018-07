Der örtliche Tennisverein hat sich in nahezu jeder Gemeinde als fixer Bestandteil des Vereinslebens etabliert, in der Stadtgemeinde Frauenkirchen kämpft dieser jedoch aktuell um den Erhalt seiner Sportstätte und die gemeinschaftliche Zukunft vor Ort.

„Wir haben einst in der Landesliga mitgespielt, das Potential in Frauenkirchen ist also da. Umso trauriger macht mich der desolate Zustand unseres Tennisplatzes“, erzählt Oswald Kettner im Gespräch mit der BVZ. Seit vier Jahrzehnten ist er als Obmann des Vereins tätig, seit ebenso vielen Jahren setzt er sich unermüdlich für die Förderung der Talente ein.

Vier Spielfelder stünden für spannende Partien vor Ort zur Verfügung, derzeit ist jedoch bloß einer davon tatsächlich bespielbar. „Das Areal und die vorhandene Infrastruktur bedarf kontinuierlicher Wartung. Was einst in gutem Zustand war, verfällt nach und nach immer mehr und wir können nur dabei zusehen“, fährt Kettner fort. Der Tenniscourt am Rande der Ortschaft ist umgeben von Bäumen und Grünpflanzen diverser Art. Was ursprünglich als Beschattung gedacht war, hat sich mittlerweile jedoch zum sogenannten „Rasentod“ entwickelt. Das Wurzelwerk hat überhandgenommen und wuchert unkontrollierbar entlang der Spielflächen, wodurch ein Sicherheitsrisiko für die Spieler entsteht.

Mitglieder weichen auf Alternativen aus

Auch das auf dem Areal errichtete Vereinshaus ist bereits in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig, ein barrierefreier Zugang dringend vonnöten. „Unser Tennisplatz ist einer Stadtgemeinde nicht würdig. In unmittelbarer Nähe befinden sich die erst kürzlich errichteten und vor allem kostspieligen Sportstätten des Fußball- sowie des Volleyballvereins. Seit Jahren bitten wir um mehr Unterstützung vonseiten der Gemeinde, aber bislang blieben unsere Hilferufe unerhört. Warum wird auf die Tennisspieler im Dorf vergessen?“, klagt der Obmann.

Der Zustand des Courts erschreckt nicht nur sportbegeisterte Gäste, auch immer mehr Mitglieder sowie interessierte Neuanwärter weichen auf Spielstätten der Nachbargemeinden aus, der Verein stirbt dadurch langfristig gesehen aus.

Bürgermeister Josef Ziniel weiß um die misere Lage der Tennisfans Bescheid: „Der Verein erhält nach wie vor Unterstützung vonseiten der Gemeinde, aber von Subventionen der Gemeinde allein kann man eben nicht überleben. Das Problem sollte an der Basis aufgegriffen werden, es bedarf in erster Linie eines funktionierenden Vorstands sowie kontinuierlicher Mitgliederzuwächse. Ein regelmäßiger Spielbetrieb vor Ort wäre natürlich wieder wünschenswert.“