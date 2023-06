Heiraten, wie es uns gefällt ...

„Ich rede gerne, schreibe gerne und ich liebe Hochzeiten“, sagt Verena Kögl. Als Hochzeitsrednerin bei freien Trauungen hat sie ihre drei Leidenschaften nun verbunden. Bekanntheitsgrad hat die Kindergartenpädagogin aus Apetlon in der Region bis dato eher als Autorin von Kurzgeschichten erlangt.

Seit zwei Jahren richtet sie ihren Fokus aber verstärkt auf Hochzeitszeremonien, die abseits von Kirche und Standesamt über die Bühne gehen. Genau das sind nämlich freie Hochzeiten. „Da gibt es noch oft Missverständnisse. Viele glauben eine freie Hochzeit, ist einfach eine Trauung unter freiem Himmel“, schmunzelt Kögl.

Hochzeitsrede: Maßgeschneidert, wie ein Kleid

Nicht selten ist die freie Trauung eine Alternative für Paare, die nicht kirchlich heiraten wollen, aber nach dem Akt am Standesamt noch eine festliche Zeremonie wünschen, die ganz individuell auf das Hochzeitspaar zugeschnitten ist. Freie Hochzeiten können nämlich jederzeit und an jedem Ort stattfinden. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Auf ihrer Website schreibt Kögl: „Eure Hochzeit gestalte ich so maßgeschneidert wie es ein Kleid sein kann, und so grenzenlos, wie es die Fantasie nur ist.“ Zur Zielgruppe gehören auch Paare, die ihr Ja-Wort erneuern oder ein Hochzeitsjubiläum feiern wollen.

2018 gab Kögl als Hochzeitsrednerin auf der Burg Forchtenstein ihr Debüt. „Ein befreundetes Paar hat mich gefragt, ob ich ihre Kennenlern- und Liebesgeschichte schreiben und bei ihrer Hochzeit vortragen würde“, erzählt Kögl über ihre ersten Schritte als Hochzeitsrednerin. Sie hat sofort Feuer gefangen. Seit damals hat sie schon viele lustige, romantische, verwegene oder abenteuerliche Liebesgeschichten aufschreiben und erzählen dürfen.

Foto: neverleaves Photograpy

Auf Wunsch des Paares hält Verena Kögl nicht nur eine Hochzeitsrede, sondern führt durch das gesamte Programm und gibt auch Anregungen, wie man dieses gestalten könnte. Dabei kommen traditionelle Rituale wie Ringe tauschen genauso in Frage, wie die Einbindung von Familienmitgliedern oder auch ganz ausgefallener Aktionen. „Man kann die freie Hochzeit sehr persönlich gestalten und deshalb gibt es auch immer ein längeres Vorgespräch mit mir“, so Kögl.

So persönlich die Zeremonie, so persönlich sind meistens auch die Hochzeitslocations: Sehr beliebt sind Schlösser, Weingüter oder die Insel im Badeteich der Vila Vita in Pamhagen. „Aber es wurde auch schon angefragt, ob ich auf die Malediven mitkomme. Da bin ich ganz flexibel“, lacht Kögl im BVZ-Interview. Fernreisen sind für die Hochzeitsrednerin aber dann doch eher die Ausnahme. Generell bleibt sie lieber in der Region Burgenland, Niederösterreich, Wien und Steiermark.

Info: https://verenakoegl.at/

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.