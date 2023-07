Illmitz: Neues Kommandofahrzeug für Feuerwehr

In den 21 Punkten an der Tagesordnung, die am 4. Juli in der letzten Illmitzer Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause abgearbeitet wurden, war auch die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr enthalten. Der Entschluss dazu erfolgte einstimmig, da das „bisherige Mannschaftsfahrzeug schon ziemlich reparaturanfällig“ sei, so Bürgermeister Maximilian Köllner (SPÖ). Für die Anschaffung eines Kommandofahrzeugs habe man sich aus dem einfachen Grund entschieden, weil die Förderung vonseiten des Landes Burgenland 40.000 Euro im Vergleich zu 15.000 Euro bei Anschaffung eines neuen Mannschaftsfahrzeugs beträgt. Der wesentliche Unterschied zwischen den Modellne liegt dabei laut Köllner in dem Umstand, dass ein Kommandofahrzeug auch einen ausklappbaren Schreibtisch beinhaltet.

Geliefert werden soll das neue Kommandofahrzeug noch im Herbst dieses Jahres, zu Kosten von rund 90.000 Euro. Neben der Förderung durch das Land Burgenland wird die Anschaffung durch Mittel der Freiwilligen Feuerwehr und der Marktgemeinde Illmitz finanziert.