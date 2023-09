Handgolf: Witzige neue Aktivität in Podersdorf am See

Podersdorf am See ist seit kurzem um eine Attraktion reicher: PODO-HandGolf heißt die neue Aktivität, die über das ganze Jahr hindurch ausgeübt werden kann. Lediglich ein Ball ist notwendig um der neuen – zugegeben etwas gemütlichen Sportart – zu frönen. Den mit Podersdorf am See gebrandeten Ball können die Gäste im Tourismusbüro um 2 Euro erwerben. Dazu gibt es einen Flyer mit Spielanleitung und Punktetabelle. Das Erlebnis selbst ist kostenlos. Start- und Zielpunkt sind die Windmühle und der Gabelbrunnen.

Die circa drei Kilometer lange Tour kann zu Fuß oder auf dem Rad zurück gelegt werden. Auf sechs Stationen sind Zielgenauigkeit und Treffsicherheit gefragt. Der Ball muss mit der Hand durch Hindernisse hindurch in ein Loch geworfen werden. „Es ist eine Mischung aus sportlicher Aktivität und anspornendem Wettbewerb, bei der Gemütlichkeit, Geselligkeit und vor allem Spaß nicht zu kurz kommen“, erklärt Rene Lentsch, der sich für den Tourismus in Podersdorf am See verantwortlich zeichnet. „Wir wollen unseren Gästen in den ökonomisch herausfordernden Zeiten Möglichkeiten bieten mehr und mehr kostengünstige Angebote zu nutzen. Nach der Seewinkel-Rad-Rätselrallye haben wir deshalb jetzt die PODO-HandGolf Tour umgesetzt“, sagt Tourismus-Geschäftsführer Rene Lentsch.