Podersdorf als neue Hochburg für Trendsport TEQBall

TEQBALL zählt derzeit zu den am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Der neue Trendsport basiert auf Fußball, kombiniert mit Elementen aus Fußball-Tennis und Tischtennis. Er fördert die Technik, vor allem Ballkontrolle, Ballgefühl und Beidbeinigkeit, Koordination, Kondition und durch die speziellen Regeln auch die kognitiven Fähigkeiten.

Podersdorf am See, letztes Jahr mit der VICTOR-Auszeichnung für die „Tourismus-Sportregion des Jahres“ ausgezeichnet, bietet dieses Angebot seit heuer auch den Gästen des Strandbades an. Ab 2023 möchte die größte Tourismusgemeinde des Burgenlandes auch offizieller TEQBALL Austria Stützpunkt werden.

„Hauptsächlich geht es um Spaß und Spielfreude“

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Podersdorf am See – das Strandbad eignet sich perfekt und bietet eine wunderschöne Location“, so die Präsidentin des österreichischen TEQBALL Verbandes Alexandra Koncar.

In Podersdorf möchte man auch ein schlagkräftiges TEQBALL-Team zusammenstellen, man hat mit dem Verein laketownRIDERS aus Neusiedl am See einen wichtigen Partner gefunden. Das Training wurde bereits aufgenommen, doch man möchte die Sportart auch verstärkt der Öffentlichkeit präsentieren.

Gratis Schnuppertrainings (immer samstags), Kooperationen mit Fußballvereinen und schon bald die ersten Turniere sollen für größere Aufmerksamkeit sorgen. „Hauptsächlich geht es aber um Spaß und Spielfreude. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und es ist ein Sport für alle, unabhängig von Alter und Geschlecht“, fasst der TEQBALL-Sektionsleiter des Vereins Anton Kiss die Aktivitäten zusammen.

Das neue Angebot ist auch der nächste Mosaikstein in der Umsetzung der Masterplanung für das Strandbad in Podersdorf am See. Zu der bereits fertiggestellten Familienerlebniswelt PODOplay gesellt sich der Bereich PODOactive, wo zukünftig alles vorzufinden sein wird, was im Outdoor-Sport lässig und angesagt ist.

„Neben dem bereits vorhandenen Angebot, insbesondere im Bereich Wassersport, möchten wir mit einer Fülle an Aktivitäten unseren Gästen eine sportliche Vielfalt bieten, die so in Österreich einzigartig sein wird. BoulderWand, Calisthenics, Ninja Warrior Parcours, Kraftstationen, eine moderne Beach-Arena für sämtliche Sandspielarten und vieles mehr – da wird noch einiges kommen!“, freut sich der Geschäftsführer der Freizeitbetriebe Rene Lentsch auf die nächsten Jahre.

