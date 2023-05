Wohin im Bezirk Neusiedl am See am Wochenende?

Der SC Neusiedl lädt am 13. Mai ab 16 Uhr ins Sportzentrum Neusiedl am See zum Sautanz mit „The Butscher“ Hans Schwarz. Kesselfleisch, Blunzn, Würstl und beste Weine stehen auf der Speisekarte. Für den Ohrenschmaus sorgt „3Klang“.

Foto: NSC