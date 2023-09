Freizeit Western Cowboys spielten am Countryfest in Pamhagen auf

Foto: BVZ, Sebastian Rappold

N achdem das Countryfest in Pamhagen schon einmal verschoben werden musste, wurden die Besucher am Samstag mit einem lauen Sommerabend und einem stimmungsvollen Fest belohnt. Für die passende Musik sorgten die Western Cowboys - die österreichische Countryband schlechthin. Seit 2001 zählen die Burgenländer in diesem Genre zu den erfolgreichsten und meistgebuchtesten Bands in Österreich und sind 12-fache Austrian Country Award Gewinner.