Neuer Obmann für „Freizeitclub Hofer“

Am 10. August 1977 wurde der „Freizeitclub Hofer“ (FC Hofer) als Hobby-Fußball-Verein gegründet. Zunächst etablierten sich eine Herren-, Damen- sowie eine Kindermannschaft mit denen nicht nur Jux-Turniere veranstaltet wurden, denn diese sportlichen Aktivitäten brachten auch gesellige Veranstaltungen, wie Wanderungen und zahlreiche Feste, mit sich. 1978 reiste man zum ersten Mal als Verein ins Ausland. Die Reise führte ins deutsche Allgäu, wo ein Freundschaftsspiel mit einem örtlichen Fußballverein stattfand. Es folgten mehrere Ausflüge dieser Art im Laufe der Jahre, doch als ein Highlight gilt das legendäre „Vier-Länder-Turnier“ im Jahr 1981, bei dem drei Mannschaften aus Ungarn, Deutschland und Südtirol Kaisersteinbruch für ein Fußballturnier besuchten. Als Sieger ging damals die ungarische Mannschaft hervor, der FC Hofer belegte Platz drei. Vergangene Woche hat nun Vereinsobmann und Ortsvorsteher Josef „Hugo“ Hofer, den Vorsitz an seinen Sohn Norbert abgegeben, der einstimmig zum neuen Obmann gewählt wurde.

„Die anderen Kaisersteinbrucher Vereine, die Feuerwehr, der Verschönerungsverein und der Museums- und Kulturverein, haben sehr spezielle Aufgabenbereiche, wir wollen den Zusammenhalt der DorfbewohnerInnen fördern“, erklärt Hofer Senior und fährt fort: „46 Jahre sind genug. Es muss einfach ein frischer, junger Wind her. Ich wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg und, dass der Verein noch mindestens genauso lange zum Gemeinschaftsleben beiträgt. Außerdem wünsche ich mir, dass alle einem Strang ziehen und die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen weiterhin gut funktioniert.“ Der neue Vereinsobmann möchte den Fokus vermehrt wieder auf Freizeitaktivitäten legen. So sind für heuer die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Bruckneudorf und im Frühjahr unter anderem der traditionelle „Prinz-Eugen-Wandertag“ geplant. Norbert Hofer: „Ich bin sehr stolz auf meinen Vater und seine Vereinstätigkeit. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass ich nun diese Aufgabe weiterführen darf und ich bin überzeugt, dass wir mit den anderen Vereinen wunderbar zusammenarbeiten werden.“ Als Dank und Anerkennung für seine Leistungen erhielt „Hugo“ vom Verein einen Elektroroller.