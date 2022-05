Vila Vita in Pamhagen: Mit Team-Anreizen gegen den Personalmangel

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

In vielen Branchen müssen sich Betriebe momentan mit einem eklatanten Fachkräftemangel herumschlagen. Besonders betroffen ist man im heimischen Tourismus. „Umso wichtiger ist es gerade jetzt, noch mehr in sein Team zu investieren, um seinen Mitarbeitern das ‚gewisse Etwas‘ zu bieten“, heißt es aus dem Feriendorf Vila Vita in Pamhagen.

Fünf Millionen Euro nahm der Leitbetrieb in die Hand , um in die Mitarbeiterunterkünfte im Feriendorf zu investieren. Da die Anlage mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist, will man gerade hier mehr Komfort für die Mitarbeiter schaffen.

Schon lange Vorreiter bei Energie- & Umweltschutz

In einer Bauzeit von nur sechseinhalb Monaten wurden in Zusammenarbeit mit Architekt Anton Mayerhofer sechs bestehende Personalhäuser renoviert sowie eine neue „VILA VITA Team - Lodge“ errichtet.

Insgesamt stellt der Tourismusbetrieb 83 Wohneinheiten auf modernstem Standard mit insgesamt 110 Betten in unterschiedlichen Kategorien für sein Team zur Verfügung und legt so den Grundstein für eine optimale Work-Life-Balance.

Das Feriendorf präsentiert sich seit Jahren als Vorreiter in Sachen Energie- und Umweltschutz. So sieht es Geschäftsführer Joe Gelbmann als Selbstverständlichkeit, dass bei neuen Projekten auf eine ökologische und nachhaltige Bauweise geachtet wird.

Auch beim jüngsten Projekt „VILA VITA Team-Lodge“ wurde auf nachhaltige und umweltfreundliche Bauweise sowie Energiezufuhr geachtet. Dies wird unter anderem mittels Photovoltaikanlage in die Tat umgesetzt.

