Fünf noch abgängig Suche nach entlaufenen Stachelschweinen in Pamhagen dauert an

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: Scalia Media/shutterstock.com

I m Burgenland hat die Suche nach den aus dem Steppentierpark Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) entlaufenen Stachelschweinen am Sonntag weiter angedauert.