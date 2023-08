Intrigenkomplott an Andaus Grenze - Neues Rätsel von Lake's Escape

„Game Over – Gefährliche Liebe“ ist der Titel des neuesten Outdoor-Escape Spieles. Fernab von den bisherigen Kriminalfällen in Podersdorf am See haben Hobby-Schnüfflerinnen und -Schnüffler einen neuen Schauplatz, um einer Liebesgeschichte mit etwas Geldgier auf die Schliche zu kommen und möglicherweise etwas Großes zu verhindern. An der burgenländischen Grenze zu Ungarn soll im Team eine mögliche Intrige aufgedeckt werden.

Interaktives Rätselabenteuer mit Augmented Reality

Hinter den Rätseln und der Story steckt in gewohnter Weise die Parndorfer Escape-Entwicklerin Nina Meran, die gemeinsam mit dem Unternehmen Flaschenduft und dem Verein Seewinkel Together die neue Freizeitattraktion in Andau ins Leben gerufen hat. „Auf die Detektivinnen und Detektive wartet ein spannendes Abenteuer für alle fünf Sinne in der Gemeinde Andau. Auch Augmented Reality wird erstmals bei einem der Rätsel eingesetzt“, erzählt Meran, die bereits elf verschiedene Projekte im Burgenland entwickelt hat.

Gestartet wird die Tour im neuen Hotel von Winzer Erich Scheiblhofer, im „The Resort“, wo auch die ersten Rätsel zu lösen sind und zum Abschluss für alle erfolgreichen Kriminalfall-Ermittlerinnen und -Ermittler ein Getränkegutschein wartet. Die Initiative für die neue Freizeitbeschäftigung kam von den Brüdern Manuel und Dominik Hautzinger aus Andau, die auch die Abwicklung vor Ort übernehmen. „Uns war es wichtig, dass wir interessante Schauplätze einbinden und den Touristen und Einheimischen die Gemeinde Andau erlebbar machen“, schildert Manuel Hautzinger, der auch den Verein „Seewinkel Together“ mit seinem Bruder ins Leben gerufen hat.

Die ersten Hobby-Schnüfflerinnen und -Schnüffler waren beim Kriminalfall mit ihren fünf Sinnen bereits erfolgreich. Wem nun die Rätsellust gepackt hat, der kann das Abenteuer in Andau unter www.lakesescape.at buchen.