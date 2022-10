Wirbel um neue Arztpraxis in Winden am See

Werbung

Die neue Legislaturperiode beginnt in Winden am See mit einigem Aufsehen: bei der letzten Sitzung des Gemeinderates am Montag verließen die Mandatare der ÖVP und die Grünen-Mandatarin geschlossen die Sitzung. Kurz darauf wurde ein Video auf der Facebook-Seite der ÖVP-Obfrau, Lisa Portschy, hochgeladen. Grund für diese Protestaktion der Grünen und der ÖVP, die immerhin die zweitgrößte Fraktion in Winden ist, ist die Diskussion um eine neue Arztpraxis. Die bisherige Allgemeinmedizinerin geht mit Ende Dezember in den Ruhestand geht. Winden am See ist es gelungen vergleichsweise schnell eine Nachfolgerin zu finden.

„Wir waren in diese Entscheidungsfindung nicht eingebunden. Die gesamte Vorgehensweise ist für uns völlig intransparent.“

Margit Paul-Kientzl

„Natürlich sind wir bestrebt, unserer neuen Hausärztin den bestmöglichen Start zu ermöglichen. Leider wurde in der Vergangenheit die Zeit für eine gut durchdachte und fundierte Lösung nicht genützt, obwohl wir auf die Problematik mehrmals hingewiesen haben.“, bestärkt Portschy in einer Presseaussendung, dass sie froh darüber ist, dass eine neue Ärztin gefunden wurde. Jedoch bemängeln sie und Grünen-Obfrau Margit Paul-Kientzl das Vorgehen des Bürgermeisters, Erwin Preiner (SPÖ) bei der Auswahl von Räumlichkeiten. Paul-Kientzl meint: „Wir waren in diese Entscheidungsfindung nicht eingebunden. Die gesamte Vorgehensweise ist für uns völlig intransparent. Es gab dazu keine einzige Besprechung über Alternativen, Kosten und Finanzierung. Die Unterlagen, die wir bekamen, sind unvollständig. Ich konnte weder beurteilen, wie sich die exorbitant hohen Sanierungskosten zusammensetzen, noch was jetzt genau saniert wird.“

Bürgermeister Preiner möchte den alten Kindergarten renovieren und umbauen lassen. Dazu hat er sich an die Projektentwicklung Burgenland (PEB) gewandt. Diese ermöglicht es selbst kleineren Gemeinden trotz explosionsartig gestiegener Kosten in der Baubranche größere Bauvorhaben zu stemmen. Er kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen: „Die Kostenschätzung der PEB wurde den Zustellungsbevollmächtigten den Parteien sowie der Baurechtsvertrag und der Miet-Kauf-Vertrag im Vorfeld der letzten Sitzung zugestellt.“

„Es liegt auch in meinem Sinne die bestmögliche Ordination gemeinsam mit der Ärztin umzusetzen.“

Er betont zusätzlich, dass es sich bei dem vorgelegten Dokument der PEB um keinen „verbindlichen Kostenvoranschlag sondern eine Kostenschätzung“ handeln würde. Er ist aber auf jeden Fall zu klärenden Gesprächen bereit: „Ich habe diesbezüglich mit der PEB Kontakt aufgenommen. Es liegt auch in meinem Sinne die bestmögliche Ordination gemeinsam mit der Ärztin umzusetzen. Sie hat auch klar gesagt, dass ihr der Standort des Kindergartens auch bestmöglich erscheint. “

