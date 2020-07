Am 16. Juli eröffnet ein weiteres Geschäft seine Pforten im Fachmarktzentrum K2 in der Eisenstädter Straße 33 in Kittsee.

Mit über 6.000 Artikeln auf einer Verkaufsfläche von 493 Quadratmetern bietet „denn’s Biomarkt“ eine Vielfalt an täglich frischem Obst und Gemüse, Backwaren, Milchprodukten, Käsespezialitäten, Wein, Fleisch und Fisch in Bio-Qualität sowie Produkten für die vegane, gluten- und laktosefreie Lebensweise.

Neben der großen Auswahl an Bio-Lebensmitteln findet man zudem Naturkosmetikprodukte, ökologische Haushaltsprodukte und vieles mehr.

Mit der Neueröffnung werden fünfzehn neue Arbeitsplätze geschaffen.