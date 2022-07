Haariges Benefiz-Geschenk von Neusiedlerin

Werbung

Die Matura hat Lisa Dragschitz gerade abgehakt. Nun heißt es Koffer packen, denn Anfang August stürzt sich die Neusiedlerin in ein neues Abenteuer: Neun Monate Australien stehen für die 20-Jährige am Programm.

Bevor das Projekt Down Under aber seinen Start nimmt, hat Lisa noch den Weg in den Salon Hitzinger gefunden. Ein ganz normaler Haarschnitt sollte es nicht werden, sondern der erste nach drei Jahren und einer, der einem guten Zweck dient. Denn ihr langer Zopf – exakt ausgemessene 36 Zentimeter – geht an den „Verein Haarfee“.

Der Verein ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die Kindern, die ihr eigenes Haar durch dramatische Schicksalsschläge verloren haben, durch Haar- und Geldspenden hochwertige Echthaarperücken schenkt.

„Wir haben schon mehrere Zöpfe über unseren Salon gespendet. Das ist ein tolles Projekt“, freut sich Emma Hitzinger, die auch Lisa Dragschitz ermuntert hat, die Haare doch noch ein Stück wachsen zu lassen. Denn eine Zopflänge von mindestens 35 Zentimetern ist für eine Spende notwendig. Es war übrigens schon Lisas zweite Zopfspende.

