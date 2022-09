Amtseinführung des neuen Stadtpfarrers in Neusiedl am See .

Vergangenen Samstag wurde Gabriel Kozuch als neuer Pfarrer für den Seelsorgeraum „Am See“ (dazu zählen Neusiedl am See und Weiden am See) von Generalvikar Michael Wüger in sein neues Amt eingeführt. Der gebürtige Slowake war seit 2001 in der Pfarre Andau tätig. Seit der Gründung des „Seelsorgeraumes Heideboden“ im Jahr 2016 betreute der 50-Jährige auch die Pfarren Tadten und St. Andrä.