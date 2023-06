1. Neusiedler Gartenmeile präsentiert „Pannonian Style“

Im Anschluss führten die Experten bei Gartenführungen durch ausgewählte Beete. Ein Kinderprogramm sowie Vorträge zur neuen pannonischen Gartenkultur und die zukünftige Entwicklung runden das vielfältige Programm ab. „In Neusiedl am See setzen wir seit einigen Jahren ganz bewusst auf trockenheitsverträgliche Pflanzen in den öffentlichen Beeten und Blumenwiesen statt kurz gemähter Grünflächen. Der Klimawandel hat gezeigt, dass mit unseren Ressourcen sparsam umgegangen und die Diversität in der Natur gefördert werden muss“, sagte Bürgermeisterin Böhm. Wolf Stockinger geht mit seinem New Pannonian Style gänzlich neue Wege. In Neusiedl am See hat er in den vergangenen Jahren 50 Beete gestaltet und bepflanzt. Dazu zählen auch exotische Pflanzen und hitzeverträglichen Palmen vor dem Rathaus. Bürgermeisterin Böhm lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit. Sie wirke sich positiv auf das Stadtbild und die Lebensqualität von Neusiedl am See aus.

Weitere Programmpunkte

Freitag, 9. Juni: 19:30 Uhr Vortrag im Haus Im Puls "New Pannonian Style - Die neue Pannonische Gartenkultur" von Mag. Thomas Amersberger

10 Uhr und 16 Uhr: Gartenführungen durch ausgewählte Beete. Dauer 90 Minuten. Treffpunkt: Nyikospark Samstag, 10. Juni, 19:30 Uhr: Vortrag im Haus Im Puls "Pannonische Obstsorten für die Zukunft" von Mag. Thomas Amersberger & Wolf Stockinger im Anschluss Diskussionen und Erfahrungsaustausch

Programm und Organisation: Wolf Stockinger, Verein Neusiedler ZauberGarten & Mag. Thomas Amersberger

Karten für Vortrag 15,- Euro VVK über www.weinwerk-burgenland.at

