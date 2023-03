Gols: Naturgärten zum selbst Verwirklichen

Werbung

Bis zu ihrer Karenz im Jahr 2020 war die Wahlgolserin als Baumkontrollorin tätig, ihr Masterstudium für Landschaftsplanung & Landschaftsarchitektur an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) schloss sie bereits 2015 ab. Von einer Karriere als Naturgartenplanerin hat sie zwar schon länger geträumt, es habe sich aber erst jetzt wirklich ergeben.

Seit September hat sie nun ihr Gewerbe angemeldet, fährt von Garten zu Garten und erstellt individuelle Gartenpläne, in denen Boden, Pflanzen und Tiere voneinander profitieren. Das kann von einfachen Tipps bei der Gartenpflege, über eine individuelle Pflanzenberatung, bis hin zu einem Konzept für den Garten mit Plan, Grundriss, Skizzen und detailgetreuen Pflanzplänen reichen. Bei Bedarf bietet Thüringer auch Baustellenbegleitung und Nachkontrolle an, und selbstverständlich fallen auch Pflegepläne („Wann muss ich meine Sträucher schneiden? Wie oft gießen?“) nicht unter den Tisch.

Vor einigen Wochen ging nun auch ihr Onlineauftritt www.naturgartenplanung.at online, auf dem sie ihre Arbeitsweise schildert und auf dessen Blog sie auch regelmäßig Projekte postet. „Es gibt im Bezirk auch andere sogenannte Gartengestalter, die Gartenkonzepte planen und auch direkt umsetzen. Mein Angebot richtet sich an Menschen, die gern ein individuelles Konzept in ihrem Garten hätten, und dieses auch selbst umsetzen wollen“, so Thüringer.

Vergangene Arbeiten, die öffentlich zu begutachten sind, sind etwa beim Golser Kreisverkehr beim Ortseingang, wo ein Schotterbeet mit trockenheitsresistenten Pflanzen umgesetzt wurde, oder auch bei der Golser Volksschule, wo aktuell eine Natursträucherhecke über die gesamte Front ausgepflanzt wird.

Ihre Homepage ist unter www.naturgartenplanung.at zu finden, ihr Instagram-Account unter @naturgartenplanung_thueringer. Wer direkt mit ihr in Kontakt treten möchte, kann dies unter der Mailadresse info@naturgartenplanung.at tun.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.