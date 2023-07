Neuer Manager für Scheiblhofers „The Resort“

„73 Nationen waren schon hier. Besonders viele Gäste waren aus Deutschland und der Schweiz“, erzählt Erich Scheiblhofer bei einem Dinner über das erste Geschäftsjahr seines Resorts. Die Kulinarik sei eindeutig ein großer Motivator für Leute das Resort in Andau zu besuchen. Dabei spielen natürlich die Weine aus dem eigenen Hause eine Rolle, aber auch die Küche kann sich sehen lassen und bietet Speisen auf Spitzenniveau. „Über 12 Hauben sind inzwischen in meiner Küche“, scherzt Scheibelhofer, über die vielen top-qualifizierten Mitarbeiter. Auch die Region selbst tut das Ihrige um Menschen her zu bringen. „Der goldene Herbst im Burgenland ist einzigartig“, schwärmt Scheiblhofer.

Ein Resümee des ersten Geschäftsjahres des Hotel & Spa-Resorts gibt ihm Recht. Laut eigenen Angaben verzeichnet „The Resort“ eine Auslastung von 65 Prozent im ersten Jahr. Das ist in der Hotellerie solide, für ein erstes Jahr gut. „Wir hatten über 50.000 Nächtigungen im ersten Jahr“, sagt Erich Scheibelhofer. Damit das Geschäft auch weiterhin gut läuft gibt es seit Kurzem ein neues Gesicht im Team: Dominik Peschek.

„Neu ausrichten und jünger werden“

Der 32-jährige Wiener Dominik Peschek ist seit dieser Woche Resort Manager. Die bisherige Managerin wollte „neue Wege beschreiten“ erklärt Scheibelhofer. Kurzerhand war Peschek ausgeforscht und ins Boot geholt worden. Dieser hat als Quereinsteiger in der Branche bereits viel Erfahrung in der Gastronomie sowie Hotellerie in Wien gesammelt. Nach seiner Matura fing er „ganz klassisch mit Zitronenschneiden und Minze zupfen“, wie er es selbst beschreibt, hinter der Bar des Steaklokals „Flatschers“ im siebten Wiener Gemeindebezirk an. Er wechselte im Laufe der Jahre verstärkt in die Hotellerie und in den operativen Bereich. Zuletzt arbeitete er im operativen Bereich der Max Brown Hotels Circle Collection. Davor für Holiday Inn.

„Das Haus kennen lernen, die Mitarbeiter kennen lernen, einen jugendlichen Drive reinbringen und die Philosophie der Scheibelhofer World verbreiten“, antwortet der neue Manager auf die Frage, was seine ersten Pläne für „The Resort“ sind. „Wir wollen auch außerhalb des Burgenlandes in die Bekanntenkreise eingehen“, erklärt er seine Strategie. Er plant jugendlich-modernen Wind reinzubringen und „den Horizont zu erweitern.“