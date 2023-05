Hausgemacht und authentisch: Thai-Foodtruck in Halbturn

Elf Jahre lang betrieb Nonglak Treppel mit ihrer Schwester in deren Restaurant auf der Insel Ko Samui im Golf von Thailand. Bis sie dem Halbturner Jürgen Treppel in dem Tropenparadies begegnete. 2016 kamen sie nach Österreich, 2017 heirateten die zwei und 2018 bekamen sie ein Kind. Nonglak kochte drei Jahre lang im Restaurant „Little Bangkok“ in Purbach. Seit 2022 arbeiteten die beiden gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen in ihrem eigenen Foodtruck mit authentischem thailändischen Essen. „Nonglak ist sehr anspruchsvoll, was Mitarbeiter und Tempo angeht in ihrer Küche“, erklärt Jürgen Treppel scherzhaft über seine Frau. Der Erfolg gibt der Küchenchefin aber recht: Über 250 Speisen verkauft Ehepaar Treppel an einem Tag. Von Donnerstag bis Sonntag kann man den Foodtruck in Halbturn besuchen. Die Gäste stammen aus dem ganzen Bezirk und sogar von noch weiter her.

Die Küche mitsamt den Betreibern wurde bereits von den Halbturnerinnen und Halbturner akzeptiert und ist mittlerweile fixer Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Dabei spielen Alter oder Herkunft keine Rolle, denn Stammkunden gibt es von Jung bis Alt. Ihr ältester Stammgast, eine Dame, ist bereits 92. Jürgen Treppel erzählt stolz: „Die Leute sagen bereits 'Du bist schon unser Dorfwirt!'“ Der Neo-Gastronom hat bereits die große Konzession und darf damit eigene Gastrobetriebe leiten. Zukunftspläne werden zwar geschmiedet, aber noch nichts spruchreifes. In Halbturn ist das fernöstliche Essen aber bereits angekommen. Aber das Ehepaar betont klar: „Wir möchten in Halbturn bleiben.“ Mehr über das Angebot find Sie unter http://thai-sawadee.at/.

Von Donnerstag bis Sonntag kann man sich Nonglak Treppels selbstgemachte thailändischen Speisen bestellen. Foto: Daniel Gottfried

