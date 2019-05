Während man in Podersdorf am See die Eröffnung eines neuen Lokals feiert, haben anderswo die Pforten wieder geschlossen. Auch um die „Gerichte-Küche“ in Neusiedl am See wurde es zuletzt sehr still, die BVZ hat Besitzer Sascha Ebner vergangenen Samstag in Podersdorf am See dazu befragt.

BVZ: „Seit wann ist das Restaurant geschlossen und warum eigentlich dieser Schritt?“

Sascha Ebner: „Wir haben Nachwuchs bekommen und aus familiären Gründen beschlossen zu schließen. Das war Mitte April. Binnen kürzester Zeit war das Lokal leer geräumt, alles gut verstaut und wartet darauf, wieder hervorgeholt zu werden. Unser Traum von der Selbstständigkeit liegt vorerst auf Eis, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir an einem anderen Ort wieder auftauchen werden.“