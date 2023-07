Michael Graf - Von der Vila Vita ins Stadthaus

Es ist wohl der Traum eines jeden Kochs, einmal sein eigenes Lokal zu führen. Michael Graf erfüllt sich nun diesen Traum. Er ist alles andere als ein „Frischgfangter“, wie es landläufig heißt. Seit 28 Jahren arbeitet er als Koch. „Ich hab nie etwas anderes gemacht“, erzählt er mit einem Schmunzeln im BVZ-Gespräch. Vor 23 Jahren hat es den gebürtigen Wiener durch einen Zufall ins Burgenland verschlagen. Eigentlich wollte er in Deutschland kochen, gelandet ist Graf in der Vila Vita in Pamhagen, wo er über zwei Jahrzehnte lang seine Kochkunst als Küchenchef entwickeln durfte. Und dabei zum Burgenländer wurde. „Ich liebe die Lebensqualität hier. Nach Wien zurück zu gehen, kommt für mich nicht mehr in Frage“, sagt er.

Gekommen, um zu bleiben

Die Liebe zur Region darf der dreifache Vater nun in sein neues Projekt in Neusiedl am See stecken: „Der Graf im Stadthaus“. Die treibende Kraft hinter der „ewigen Idee“ sich selbständig zu machen, ist Grafs Frau Jacqueline. Die Zeit der Corona-Pandemie sei ein Knackpunkt gewesen, seit einem Jahr stecke man nun konkret in den Vorbereitungen für ein eigenes Lokal. Obwohl die beiden mit enormen Enthusiasmus an die Sache gehen, haben sie auch von Rückschlägen zu berichten. Ursprünglich hatten die Grafs ein anderes Lokal in Neusiedl im Auge, doch kurz vor der Vertragsunterzeichnung platzte der Deal. Jacqueline sieht es - mittlerweile - positiv, denn: „Mit dem Stadthaus haben wir einen Volltreffer gelandet und mit den Verpächtern sind wir auf einer Wellenlänge“.

Nach einigen gastronomischen Versuchen wurde das „Stadthaus“ gegenüber der Zentralmusikschule Neusiedl am See zuletzt von den Eigentümern Christian und Marina Roth als reine Frühstückspension geführt. Nun wird das Angebot wieder um ein Restaurant erweitert. Michael Graf gibt das Motto aus: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“

Die Leute können bei uns auch mit der Radlerhose einkehren. Sie müssen nur auf geiles Essen stehen. Das ist der einzige gemeinsame Nenner.“ Jacqueline Graf

Am 20. Juli öffnet „Der Graf im Stadthaus“. Erwarten darf man sich eine österreichische gut-bürgerliche Küche „mit allen möglichen Einflüssen“, wie Jacqueline Graf es beschreibt: „Wirtshausküche auf gehobenen Niveau und trotzdem bleiben wir auf dem Boden. Das heißt, die Leute können bei uns auch mit der Radlerhose einkehren. Sie müssen nur auf geiles Essen stehen. Das ist der einzige gemeinsame Nenner.“

Motto-Mittwoch und süßer Sonntag

Die Woche beim Graf beginnt übrigens immer am Mittwochabend (18 bis 22 Uhr) mit einem speziellen Motto: Der sogenannte Motto-Mittwoch soll zu einem Fixpunkt werden und startet am 26. Juli mit der „Summer Stage“, einer Sommerparty mit DJ. Mittagsmenü wird donnerstags, freitags und samstags angeboten und gibt es auch zum Abholen. Mit dem süßen Sonntag-Nachmittag bei hausgemachten Kuchen klingt die Woche im Stadthaus schließlich aus. Der Sonntag in der Eröffnungswoche wird zum Waffelsonntag (23. Juli), eine Woche später (30. Juli) steht der Topfenknödelsonntag mit Kinderschminken am Programm.

Seit Jahren eingespieltes Team

Ganz besonders freut sich Michael Graf aber auf den geplanten Kaiserschmarren-Sonntag. Denn dann kocht er nach Omas Rezept. Nicht nur sie hat ihm das Kochen in die Wiege gelegt. Grafs Vater führte in Wien ein Wirtshaus.

Bei der Umsetzung ihres Konzeptes setzen die Grafs auf ein eingespieltes Team. Küchenchef Ruppert Doppelreiter und Serviceleiter Florian Putz haben bereits viele Jahre mit Michael Graf zusammengearbeitet. Man kennt sich fast wie in einer Familie. Jeder, der hier ist, ist mit Herz dabei.