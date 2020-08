Fahrraddiebstähle geklärt - Täter festgenommen .

Die Polizei in Gattendorf konnte am Sonntag (16. August) einen slowakischen Täter in Gattendorf auf der B50 mit einem gestohlenen Fahrrad festnehmen. Ein weiterer Täter konnte nicht angehalten werden und flüchtete in unbekannte Richtung.