Hilfsaktion für Ukraine

Die Gattendorfer Bevölkerung und die Freiwillige Feuerwehr halfen tatkräftig bei der vom Verein „2getthere“ und Pfarrer Güther Kroiss organisierten Initiative. Am Montag, 28. Februar, steht der Konvoi noch von 8 bis 16 Uhr vor der Feuerwehr Gattendorf bereit.

Danach findet die Initiative in Weiden am See ihre Fortsetzung. Sachspenden können am Montag, 28. Februar von 16 bis 19 Uhr und am Dienstag, 1. März, von 16 bis 19 Uhr zum Feuerwehrhaus (Zufahrt Bauhof) gebracht werden.

Benötigt werden Matratzen, Schlafsäcke, Zelte, Geschirr zum Warmhalten (Thermoskanne), Handtücher, Decken, Kleidung, Kinderkleidung, Kindernahrung, Haltbarmilch, Konserven, Öl, Salz, Mehl, unverderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel. Besonders dringend werden Babynahrung und Babykleidung gebraucht.

