Sabine Kuni: Kaufmannsfamilie in vierter Generation

Die Familie Werdenich aus Pama ist in ihrer Heimatgemeinde eine Institution, welche die Gemeinde seit 1950 mit Lebensmittel sowie Waren versorgt und Treffpunkt für die Menschen ist. 1981 übernahm Wolfgang Werdenich offiziell das Kaufhaus, 15 Jahre später wechselte man in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pama in das heutige Verkaufslokal an der Unteren Hauptstraße 1. Dabei erweiterte man von 77 auf 270 Quadratmeter Geschäftsfläche. Im März 2002 wurde das Geschäft in Pama einer der ersten Postpartner österreichweit. Auf die Frage, was er in dieser langen Zeit erlebt habe, antwortet er lachend: „Anekdoten haben sich viele angesammelt, schlechte Erfahrungen aber eigentlich nicht.“

Vor elf Jahren übernahm die Familie Werdenich das Kaufhaus in Gattendorf, welches bis dahin von der Familie Tollovich betrieben wurde. Sabine Kuni, Tochter von Wolfgang Werdenich, betreibt aktuell diesen Zweig des Familienbetriebes im Nachbarort. Sie wurde vergangenes Jahr mit dem Nah&Frisch in Pama mit dem burgenlandweiten „Genuss Guide Award“ ausgezeichnet. „Ich habe die Kauffrau im Blut. Meine Uroma, meine Oma, mein Papa. Ich bin die vierte Generation“, erklärt die 40-Jährige. Sie hält fest: „Ich bin mit dem aufgewachsen. Ich kenne es nicht anders und ich will es auch nicht anders.“

Manfred Bugnyar, Pamas Bürgermeister, zeigt die Dankbarkeit und Verbundenheit seiner Gemeinde mit der Familie und bringt der Kauffrau zu ihrem 40. Geburtstag einen Blumenstrauß. Dafür fährt er auch gerne extra in den Nachbarort Gattendorf. Er erklärt: „Es ist keine Selbstverständlichkeit einen Nahversorger im Dorf zu haben und dann auch mit so einer familiären Atmosphäre, wie sie hier herrscht. Die Zusammenarbeit zwischen dem Familienbetrieb und der Gemeinde war immer gut und wir sind sehr froh, sie zu haben.“

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.