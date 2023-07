Kaisersteinbruchs erster Feuerwehrkommandant geehrt

Heuer jährt sich die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr zum 55. Mal. Anlass genug für Ortsvorsteher Josef Hofer in Kooperation mit dem Kaisersteinbrucher Historiker und Gründer des „Museums- und Kulturverein Kaisersteinbruch“ sowie des „Steinmetzmuseums Kaisersteinbruch“, Helmuth Furch, eine Ehrentafel für den ersten Obmann der Florianis zu enthüllen: Alfred Burits und seine Gattin Hilda wurden auf einem Steinrelief verewigt, dass von keinem geringeren als dem ungarischen Künstler und Bildhauer Ferenc Gyurcsek angefertigt wurde, der seines Zeichens für einige weitere Gedenktafeln und Steinmonumente im Ort verantwortlich zeichnet. In seiner Laudatio erwähnte Hofer auch den letzten Bürgermeister der damals noch eigenständigen Gemeinde Kaisersteinbruch, Karl Vorderdörfler, auf dessen Initiative die Feuerwehr nicht nur gegründet, sondern auf dessen Geheiß der bereits verstorbene Alfred Burits auch seinen Posten als erster Kommandant erhielt.

Furch erwähnt in seiner Rede einige historische Ereignisse der damals noch jungen Feuerwehr, wie etwa das Hochwasser von 1975 in der Gärtnergasse Bruckneudorf, als die KameradInnen eine Woche lang Tag und Nacht im Einsatz waren. Hofer: „Als Ortsvorsteher bin ich sehr stolz auf unsere Gemeinde und ich freue mich sehr, dass unsere Geschichte derartig dokumentiert wird. Feuerwehr-Kommandant Raffael Zanger zeigt sich dankbar, denn „ohne die wertvolle Arbeit von Burits gäbe es uns in dieser Form nicht. Er hat diese Würde absolut verdient.“ Die Witwe des geehrten ersten Feuerwehrkommandanten, Hilde Burits, wohnte der Enthüllung und Segnung der Tafel durch Pfarrer Karl Opelka ebenfalls bei: „Ich bin sehr gerührt und stolz auf meinen Ehemann, aber um ehrlich zu sein war ich sehr überrascht, dass auch ich auf der Tafel zu sehen bin.“