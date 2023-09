Großer Andrang bei 2. Sturmwanderung in Neusiedl am See .

Perfektes Wanderwetter, eine Wanderroute entlang der ältesten Weinrieden in Neusiedl am See mit Blick auf den See, tolle Weine und Sturm zu verkosten, dazu die besten Schmankerl der Region - das sind die Zutaten für eine wunderschöne Veranstaltung.