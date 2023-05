Starwinzer aus dem Flachland bezwang den Schneeberg

„Meine Frau und ich lieben ja guten Wein und kennen die Familie Allacher schon lange“, erzählt Günter Fischer, wie es zu dem Ausflug auf den höchsten Berg Niederösterreichs kam. „Irgendwann sind wir auf den Schneeberg zu sprechen gekommen und so ist aus einer vagen Idee dann ein nettes Projekt geworden, das jetzt mit dem Gipfelsieg der Familie Allacher ein erfolgreiches Ende nahm“, so Fischer. Mit von der Partie war auch Haubenkoch Jürgen Csencsits mit seiner Frau Melanie, ebenfalls Freunde der Familie Fischer.

Allerdings wurde das Gipfelerlebnis dann doch etwas verkürzt: Mit der Zahnradbahn ging es auf den Bergbahnhof Hochschneeberg, die letzten 276 der 2076 Meter wurden schließlich zu Fuß in Angriff genommen. Vor allem der Abstieg mit Seilsicherung über Schneefelder hatte es dann aber in sich: „Da hat er kurz ein bisserl geflippt, der Winzer“, so Fischer mit einem Augenzwinkern. Eine entsprechende Stärkung auf der Fischerhütte davor sorgte für die nötige Kraft.

Standesgemäß klang der Tag mit einem Besuch im Gloggnitzer Haubentempel Bevanda aus. An einer Gegeneinladung ins Burgenland wird bereits gearbeitet. Wohin es geht? „Auf einen Berg wohl eher nicht“, muss Fischer lachen.

