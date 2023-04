Neue Amtsleiterin in Nickelsdorf

Werbung

Nachdem es zu Beginn des Jahres einen nicht ganz unumstrittenen Amtsleiterwechsel in Sankt Andrä am Zicksee gab, bei dem die Amtsleiterin der Gemeinde Nickelsdorf, Iris Denk, in das für sie näher gelegene St. Andrä wechselte (die BVZ berichtete), erfolgt durch den dadurch vakant gewordenen Posten nun der nächste Amtsleiterwechsel.

In der Nickelsdorfer Gemeinderatssitzung vom 30. März wurde Natascha Richter, vormals Amtsleiterin der niederösterreichischen Gemeinde Lanzendorf, in einer gemeinderatsinternen Wahl einstimmig zur neuen Amtsleiterin gewählt. Bürgermeister Gerhard Zapfl freut sich über die Expertise der neuen Gemeindebediensteten: „Es ist natürlich ein Segen für uns, dass Frau Richter, die schon Erfahrung in der Amtsleitung hat, nun zu uns kommt“.

Zu ihrer neuen Herausforderung meint die studierte Juristin Richter folgendes: "Mein Antrieb, den Beruf der Amtsleitung auszuüben, ist das Miteinander von Politik und Verwaltung. Vor allem ist es für mich eine spannende Kombination aus wirtschaftlichen, juristischen und organisatorischen Aufgaben im direkten Kontakt mit den Menschen."

