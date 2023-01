St. Andrä am Zicksee: Wirbel um Bestellung einer neuen Amtsleiterin

Am vergangenen Freitag fand in St. Andrä eine Gemeinderatssitzung statt, bei der unter anderem über die Nachfolge von Amtsleiter Gerhard Mollner abgestimmt wurde. Diese gemeinderatsinterne Wahl konnte die Wallernerin Iris Denk für sich entscheiden, die in den vergangenen zwei Jahren den Posten der Amtsleiterin in Nickelsdorf bekleidete. Noch am Abend der Abstimmung schickte Vizebürgermeister Andreas Sattler (ÖVP) eine Aussendung aus, in der er Bürgermeister Michael Schmidt (SPÖ) vorwarf, die Aufnahmekriterien des ausgeschriebenen Postens so hoch angesetzt zu haben, dass sie für Bürger aus St. Andrä ohne entsprechende Vorkenntnisse im Gemeindebetrieb praktisch nicht zu erfüllen waren.

Iris Denk wird die neue Amtsleiterin von St. Andrä. Foto: zVg

Schmidt antwortete auf eine entsprechende Anfrage: „Das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Wir haben das Formular mit Anforderungskriterien vom Land bekommen und eins zu eins übernommen. Hier ist definitiv nichts zugeschneidert gewesen, andernfalls hätte man sich ja auch strafbar gemacht.“ Sicher ist jedenfalls, dass es nun eine weitere Ausschreibung für einen Amtsleiterposten in Nickelsdorf geben wird, nachdem Denk in das für sie näher gelegene St. Andrä wechselt.

