Pro-Kopf-Verschuldung Bezirk Neusiedl: Jeder hat 2.251 Euro Schulden

112 Millionen Euro haben die burgenländischen Gemeinden im Vorjahr laut Gemeindefinanzstatistik 2021 investiert, das sind rund zehn Prozent mehr als im Jahr 2020. In den Gemeinden des Neusiedler Bezirks hat sich die Freie Finanzspitze, der theoretischmögliche freie Finanzspielraum einer Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr, in nahezu allen Gemeinden positiv entwickelt.

Deutsch Jahrndorf ist schuldenfrei

Der Gesamtschuldenstand (= aushaftender Endstand an Darlehen, Haftungen und Leasingverbindlichkeiten) aller 27 Gemeinden zusammen beträgt rund 134,9 Millionen Euro, was umgerechnet auf die Einwohnerzahl bedeuten würde, dass jeder 2.251 Euro Schulden hat. Dies sind um 106 Euro weniger als im Jahr 2020, aber 371 Euro mehr als die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung im Burgenland 2021 (1.880 Euro). Eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung als der Neusiedler Bezirk weist übrigens nur der Bezirk Jennersdorf auf.

Im Gemeinderanking innerhalb des Bezirks hatte 2021 die Gemeinde Edelstal die mit Abstand höchste Pro-Kopf-Verschuldung, allerdings bei einer für eine 768-Einwohner große Gemeinde relativ hohen Freien Finanzspitze von 727.220 Euro.

„Im Jahr 2017 haben wir uns dem Abwasserverband Bruck/Leitha und Neusiedl am See angeschlossen. Aufgrund des großen Betriebes in unserer Gemeinde und der damit verbundenen hohen Abwassermenge haben wir den Höchstanteil zu tragen. Dies wird nämlich nicht nach der Einwohnerzahl gestaffelt, sondern nach der Abwassermenge“, erklärt Bürgermeister Gerald Handig die Pro-Kopf-Verschuldung. Die vergleichsweise hohe Freie Finanzspitze beruhe wiederum auf einer guten wirtschaftlichen Basis. Drei große Vorhaben seien in den nächsten Jahren geplant: Gestaltung der Hauptstraße, Neubau des Feuerwehrhauses und Ankauf eines Rüstlöschfahrzeuges.

Schuldenfrei stand hingegen 2021 die Gemeinde Deutsch Jahrndorf da. „Durch viel Eigenleistung und sparsames Wirtschaften ist uns das gelungen. Unser Ziel ist, diese Stabilität für die nächsten Generationen zu halten“, so Bürgermeister Gerhard Bachmann.

Gemeinden bei Laune halten

