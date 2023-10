Winden am See: Temporärer Amtsleiter und Kredit gestundet

Die 1.400-Einwohner große Gemeinde Winden am See steckt aktuell in einer Umstrukturierung seiner finanziellen Situation, wie bereits im August berichtet. Der Gemeinderat arbeitet zu diesem Zweck mit externen Experten der Steuerberatungsfirma BDO zusammen. Ebenso wurde nun aber zusätzlich ein entsprechender Ausschuss geformt.

Dieser besteht aus drei stimmberechtigten Mitgliedern und zwei beratenden. Die Bürgermeisterpartei SPÖ stellt zwei stimmberechtigte, die ÖVP als zweitstärkste Fraktion ein stimmberechtigtes Mitglied. Grüne und FPÖ sind jeweils durch ein beratendes Mitglied vertreten. Auf Nachfrage erklärt Bürgermeister Erwin Preiner, dass dieser im November das erste Mal tagen wird.

Liquidität erfordert Stundung eines Kredits

In einer aktuellen Aussendung der Volkspartei kritisiert deren Obfrau Lisa Reuter, dass man bezüglich des Konsolidierungsausschusses „den ganzen September verstreichen“ ließ. Weiters betont man, dass in der letzten Gemeinderatssitzung die Stundung eines Kredits beantragt wurde, was vom Gemeinderat angenommen wurde.

Der Antrag spricht von einer „Stundung der Kreditraten zum 30.06.2023 und zum 31.12.2023 sowie der Kreditrate zum 30.09.2023“. Diese werden über die restliche Laufzeit aufgeteilt und später getilgt. Bürgermeister Preiner fügt hinzu: „Weiters sollen Gespräche für einen eventuellen Fixzinssatz aufgenommen werden.“

Die ursprüngliche Aufnahme des Kredits setzt sich aus diversen Infrastrukturprojekten zusammen, zu welchen beispielsweise der Kanal, Hochwasserschutz, Schulbau und viele weitere gehören. Bürgermeister Erwin Preiner erklärt auf Nachfrage der BVZ: „Wir haben die Aktion eines Aussetzens des Darlehens gestartet, um auch zukünftig liquid und investitionsfit für die Gemeindebürger zu bleiben. Wir haben die Bestätigung von der Landesregierung, dass wir keinen Engpass haben.“

Neue und alte Gesichter im Windener Gemeindeamt

Mit der jungen Mitarbeiterin Sabrina Kaps kam im April frischer Wind ins Gemeindeamt von Winden am See, als diese die Position der Amtsleitung übernahm. Nach 39 Jahren ging der bisherige Amtsleiter Oberamtsrat Gerhard Scherbl in die wohlverdiente Pension. Leider verblieb die wichtige Position krankheitsbedingt die letzten Monate vakant.

Als kurzfristige Lösung, um diese zentrale Personallücke zu schließen, konnte nun Ingenieur Michael Steiner gefunden werden. Dieser sammelte bereits in der Gemeinde Gols jahrelange Erfahrung, wo er auch weiterhin verbleiben wird. Für 20 Wochenstunden wird er parallel bis auf Weiteres das Gemeindeamt Winden am See unterstützen. Auch Amtsleiter außer Dienst, OAR Gerhard Scherbl habe sich bereit erklärt, „noch temporär zur Verfügung zu stehen“, heißt es zusätzlich in den aktuellen Gemeindenachrichten Windens.